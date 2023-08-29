29 августа, 09:07,
обновлено 29 августа, 09:13

Кремль приветствует слова Папы Римского о наследии России

AP Photo/ Andrew Medichini
Папа Римский Франциск
© AP Photo/ Andrew Medichini

Они звучат в унисон с позицией российского государства и общества, отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Кремль очень позитивно воспринял слова Папы Римского Франциска о наследии великой России, они звучат в унисон с позицией российского государства и общества. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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Глава Ватикана 25 августа по видеосвязи пообщался с участниками Всероссийской встречи католический молодежи в Санкт-Петербурге и, в частности, призвал их не забывать о наследии великой России и упомянул таких правителей, как Петр I и Екатерина II.

"Понтифик знает российскую историю, и это очень хорошо. Она действительно глубока, имеет глубокие корни", - сказал Песков, отметив, что это наследие не ограничивается только Петром I и Екатериной II, "оно гораздо более давнее". Как отметил представитель Кремля, государство, общественные объединения, учителя в школах и преподаватели в вузах сейчас как раз занимаются тем, чтобы "это наследие постоянно нести в нашу молодежь, напоминать им об этом". "И то, что понтифик звучит с этими усилиями в унисон, - это весьма и весьма отрадно", - заключил Песков. 

Теги:
Франциск (Папа Римский)ИталияРоссияПесков, Дмитрий Сергеевич
© Информационное агентство ТАСС
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