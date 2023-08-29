29 августа, 09:39
Военная операция на Украине

Пушилин сообщил о попытках ВСУ атаковать позиции сил РФ на горловском направлении

По словам врио главы ДНР, российские силы стараются улучшать свои позиции на этом направлении

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Украинские войска несколько раз в сутки предпринимают безуспешные попытки атаковать позиции российских сил на горловском направлении. Об этом сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин.

Читайте также
Трансляция
Военная операция на Украине. Онлайн

"Что касается горловского направления, они [украинские войска] предпринимают попытки по несколько раз в сутки ситуацию поменять, но шансов немного. Упрутся, не получается - они обстреливают Горловку. Ребята [силы РФ] абсолютно достойно выдерживают натиск противника", - сказал он в эфире телеканала "Соловьев Live".

Пушилин добавил, что российские силы стараются улучшать свои позиции на горловском направлении. 

Теги:
РоссияПушилин, Денис ВладимировичВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация