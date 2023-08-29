Пушилин сообщил о попытках ВСУ атаковать позиции сил РФ на горловском направлении

По словам врио главы ДНР, российские силы стараются улучшать свои позиции на этом направлении

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Украинские войска несколько раз в сутки предпринимают безуспешные попытки атаковать позиции российских сил на горловском направлении. Об этом сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин.

"Что касается горловского направления, они [украинские войска] предпринимают попытки по несколько раз в сутки ситуацию поменять, но шансов немного. Упрутся, не получается - они обстреливают Горловку. Ребята [силы РФ] абсолютно достойно выдерживают натиск противника", - сказал он в эфире телеканала "Соловьев Live".

Пушилин добавил, что российские силы стараются улучшать свои позиции на горловском направлении.