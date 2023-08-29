Марафон "Ночь выборов" сменит локацию и пройдет на крыше здания в центре Москвы

Онлайн-марафон состоится 10 сентября

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Всероссийский традиционный онлайн-марафон "Ночь выборов" пройдет 10 сентября на новой площадке - на крыше здания в центре Москвы. Об этом сообщила политконсультант и эксперт по коммуникациям Алена Август на пресс-конференции в ТАСС.

"Мы стараемся каждую "Ночь выборов" сделать максимально интересной. Например, мы меняем локацию. В этом году мы будем не на [арт-кластере] "Красном октябре", а на Цветном бульваре. Наши гости смогут увидеть не только политических звезд и звезд экспертного сообщества, но и просто московские звезды в небе, потому что это прекрасная крыша - верхний этаж ТЦ "Цветной", - сказала Август.

Она отметила, что на онлайн-марафоне эксперты подведут итоги выборов. "Будет множество жарких баттлов. Но впервые в повестке политической появляется искусственный интеллект, и мы подумаем, как же он влияет на то, что происходит в истории выборов. Конечно, поговорим об онлайн-голосовании", - отметила Август. По ее словам, эксперты обсудят, стоит ли расширять географию дистанционного электронного голосования (ДЭГ).

В рамках онлайн-марафона, добавила Август, запланировано проведение и круглых столов на актуальные темы. "Это круглый стол "Основы российской государственности: стратегия и воплощение", где обсудят новый учебный курс, введенный с 1 сентября. Вести этот круглый стол будет Андрей Полосин - научный руководитель "ДНК России", который представлял концепцию курса "Основы российской государственности". Вспомним и о новых учебниках истории, вокруг которых сейчас много разговоров, - сказала Август.

Кроме того, запланировано проведение круглого стола "Выборы в новых регионах: новый этап политической интеграции". "Мы будем обсуждать ситуацию в новых регионах, на это [будет сделан] особый акцент. Будем говорить о том, как вообще страна живет. Многие темы будут для политологов весьма неожиданными, но при этом близкими", - сказала Август.

Она отметила, что в этом году будут и премии для авторов Telegram-каналов. "У нас будет Telegram-премия по следующим номинациям: политолог, анонимный политический канал, канал-СМИ, Telegram-канал военкора и Telegram-каналы глав регионов", - уточнила Август.

О проекте

"Ночь выборов" пройдет уже в восьмой раз. Марафон стартует 10 сентября в 18.00 и продлится до полуночи. Ожидается обсуждение политических событий, прямые включения из регионов, экспертные круглые столы. На одной площадке встретятся политологи, лидеры парламентских и непарламентских партий, журналисты, блогеры, звезды телевидения и шоу-бизнеса.

Единый день голосования пройдет 10 сентября. Впервые в нем примут участие Донецкая и Луганская народные республики, Запорожская и Херсонская области. Запланировано свыше 4 тыс. избирательных кампаний в 85 субъектах РФ, в том числе в 21 регионе пройдут прямые выборы высших должностных лиц, а в 20 субъектах - выборы депутатов законодательных органов власти. Будет замещено более 34 тыс. мандатов.