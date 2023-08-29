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Военная операция на Украине

Рогов: силы РФ заняли опорные пункты ВСУ в селе Вербовое на запорожском направлении

Они заставили противника отступить, отметил председатель движения "Мы вместе с Россией"

МЕЛИТОПОЛЬ, 29 августа. /ТАСС/. Российские силы заняли несколько опорных пунктов Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе села Вербового на ореховском направлении, заставив противника отступить. Об этом сообщил ТАСС во вторник председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

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"На ореховском направлении в селе Вербовом есть успехи, там мы заняли несколько опорников ВСУ, хорошо ударили по вражескому командному пункту. Там они даже несколько отступили, мы выровняли фронт", - сказал Рогов.

По его словам, снизилась активность украинских подразделений в районе расположенного к западу от Вербового села Работино. "Резко снизился уровень атак с использованием бронетехники, все наступления ВСУ идут пешим порядком, без использования даже пикапов, но продолжается активное использование противником ударных БПЛА и бомб JDAM", - отметил Рогов.

28 августа официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что российские военные отразили семь атак ВСУ в районе Работина и Вербового в Запорожской области. 

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