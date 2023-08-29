Ситуационный центр ОП по наблюдению за выборами откроют 7 сентября

Как отметила председатель комиссии ОП по общественному контролю и работе с обращениями граждан Алена Булгакова, в настоящее время завершается подготовка наблюдателей за ходом голосования

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Первый брифинг ситуационного центра Общественной палаты (ОП) РФ по наблюдению за выборами состоится 7 сентября. Об этом сообщила исполнительный директор ассоциации "Независимый общественный мониторинг", председатель комиссии ОП РФ по общественному контролю и работе с обращениями граждан Алена Булгакова на пресс-конференции в ТАСС.

"Будет функционировать ситуационный центр ОП РФ. Первый брифинг проведем в четверг [7 сентября] накануне первого дня голосования в Москве, в преддверии открытия избирательных участков на Дальнем Востоке", - сказала Булгакова.

По ее словам, в настоящее время завершается подготовка наблюдателей за ходом голосования. "На площадке Общественной палаты РФ постоянно ведем взаимодействие с коллегами, и уже сейчас запланированы итоговые мероприятия, которые подведут черту под программой обучения, которая была запущена. Мы уже третий год подряд реализуем образовательную программу в регионах России. В этом году по образовательной программе у нас пройдут обучение более 100 тыс. человек", - сказала Булгакова, уточнив, что программа уже выполнена более чем наполовину.

"У нас есть наблюдатели за дистанционным электронным голосованием, традиционные наблюдатели и видеонаблюдатели там, где видеонаблюдение будет доступно", - сказала Булгакова. По ее словам, обучение общественных наблюдателей завершится процедурой сертификации. "У нас предусмотрены определенные критерии для того, чтобы человек смог проверить свои знания", - сказала Булгакова.

Единый день голосования пройдет в РФ 10 сентября. При этом региональные избиркомы могли принять решение о проведение многодневного голосования, в итоге в большинстве регионов выборы пройдут 8, 9 и 10 сентября. Впервые в голосовании примут участие Донецкая и Луганская народные республики, Запорожская и Херсонская области. Запланировано свыше 4 тыс. избирательных кампаний в 85 субъектах РФ, в том числе в 21 регионе пройдут прямые выборы высших должностных лиц, а в 20 субъектах - выборы депутатов законодательных органов власти. Будет замещено более 34 тыс. мандатов.