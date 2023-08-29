Путин заявил, что уровень зарплат у россиян должен расти

Президент России отметил, что ситуация на рынке труда сейчас стабильная

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Российские власти должны работать над тем, чтобы уровень благосостояния россиян рос. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с директором Федеральной службы судебных приставов (ФССП) Дмитрием Аристовым.

"Уровень заработной платы повышаться должен, в целом благосостояние людей. Ситуация на рынке труда, хотя сейчас у нас стабильная, но тем не менее надо об этом думать всегда", - заметил глава государства, комментируя слова главы ФССП о должниках.

Аристов рассказал президенту, что для анализа ситуации служба составляет условный портрет среднестатистического должника. "Это либо мужчина, либо женщина; возраст - работоспособный, 30-45 лет; средняя сумма долга - приблизительно 173 тыс. рублей по одному исполнительному производству. Эта категория должников вообще не работает, официального источника дохода не имеет, также имеет единственное жилье, на которое по гражданско-процессуальному закону обращать взыскание нельзя. С этих людей практически взять нечего", - описал примерные параметры он.

В ответ на это Путин заметил: "Возникает вопрос: как у них долги возникли".

Глава Федеральной службы судебных приставов пояснил, что многие из таких людей - должники не только по кредитам, но также и по платежам за ЖКУ. Кроме того, они "занимают у соседей - не отдают".

В свою очередь Путин указал, что подобные обстоятельства отчасти "проблема государства". "Нужно, чтобы у людей не возникали такие жизненные ситуации", - обозначил задачу он. "Тем не менее в то же время у вас свои задачи. Надо эти задачи, конечно, исполнять, выполнять, но только корректно с людьми работать, корректно", - добавил президент, обращаясь к руководителю ФССП.