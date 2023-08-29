Пушилин заявил о стабилизации ситуации на артемовском направлении

По словам врио главы ДНР, противник пытается минимизировать применение техники, используя живую силу

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Ситуация на артемовском направлении стабилизируется, несмотря на натиск Вооруженных сил Украины (ВСУ). Противник хаотично бьет по Артемовску (украинское название - Бахмут). Об этом сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин.

Накануне Пушилин сообщил, что ВСУ пытаются контратаковать на краснолиманском и купянском направлениях.

"Что касается артемовского направления, пока душа болит за сам Артемовск, потому что противник, не желая нарушить символизм, боясь опять понести имиджевые потери, просто его утюжит, причем делает это хаотично, просчитать ничего невозможно. Бьют не только по нашим военным, а просто с какой-то периодичностью прилетает, чтобы не было возможности начать там разминирование, работы других служб профильных, которые запланированы. По моей оценке, ситуация там стабилизируется по сравнению с тем натиском и теми активными действиями противника, там было прямо сложно на каких-то моментах", - сказал Пушилин в эфире телеканала "Соловьев Live".

По его словам, противник пытается минимизировать применение техники, используя живую силу. Однако силы РФ держат фланги.

Ранее Пушилин на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным назвал участки на южнодонецком направлении - рубеж Урожайное - Старомайорское, и артемовское направление самыми горячими точками. При этом, по его словам, ситуация на флангах в Артемовске стабилизируется.