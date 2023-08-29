Фадеев выступил против инициативы о лишении уклонистов приобретенного гражданства РФ

Как подчеркнул глава СПЧ, лишение гражданства является "очень серьезной мерой, не надо ею играть"

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев раскритиковал законопроект о лишении приобретенного гражданства за уклонение от постановки на воинский учет и мобилизации. Об этом сообщает Telegram-канал СПЧ.

"Я ранее говорил о необходимости постановки на воинский учет людей, получающих российское гражданство. Теперь появился законопроект о лишении приобретенного гражданства тех, кто на учет не встал. Но здесь нам надо понять, какую задачу мы хотим решить - поставить на учет или наказать", - цитирует Telegram-канал слова Фадеева на расширенном заседании постоянной комиссии СПЧ по гражданскому участию в развитии правоохранительной системы. Глава совета подчеркнул, что лишение гражданства - "очень серьезная мера, не надо ею играть". "Если мы хотим поставить таких лиц на учет, то давайте решать именно эту задачу", - добавил он.

В частности, по мнению Фадеева, можно синхронизировать выдачу паспорта гражданина РФ и постановку на воинский учет, организовать это можно с помощью цифровых технологий. "Надо предупреждать нового гражданина, что если он сам не встанет на учет, то через две недели будет поставлен автоматически. Есть другие способы решить эту проблему, а предлагаемые радикальные меры лишь привнесут дополнительное напряжение", - указал глава СПЧ.

Он также напомнил, что любая дискриминация по национальному признаку запрещена Конституцией РФ.

28 августа депутат Госдумы из фракции КПРФ Михаил Матвеев внес в нижнюю палату парламента законопроект, согласно которому уклонение лица, принятого в гражданство РФ, от исполнения воинской обязанности, мобилизации или нарушение сроков постановки на воинский учет предлагается считать основанием для прекращения гражданства России.