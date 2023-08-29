Слуцкий: призывы Госдепа к РФ соблюдать Венскую конвенцию в отношении дипломатов излишни

Глава думского комитета по международным делам отметил, что Госдепартамент, "как всегда, старается остаться в белом фраке и выдать желаемое за действительное"

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Призывы Госдепартамента к соблюдению Россией Венской конвенции в отношении двух сотрудников американского посольства в Москве, которых планируют допросить в ФСБ по делу экс-сотрудника генконсульства Соединенных Штатов во Владивостоке Роберта Шонова, излишни. Об этом ТАСС заявил лидер ЛДПР и глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

"Россия всегда следует международному праву и выполняет все свои обязательства. Поэтому призывы к соблюдению Венской конвенции излишни", - заявил парламентарий.

Слуцкий отметил, что Госдепартамент, "как всегда, старается остаться в белом фраке и выдать желаемое за действительное". "Информация ФСБ о поимке экс-сотрудника Генконсульства США Роберта Шонова и его собственные показания ясно говорят о том, что Вашингтон не оставляет попыток грубого вмешательства в дела России и попытки раскачки ситуации в стране извне. И эти обвинения никак нельзя назвать беспочвенными. Они более чем серьезные", - добавил собеседник агентства.

Как сообщили в понедельник в Центре общественных связей ФСБ России, Шонову предъявлено обвинение в сборе для США данных о ходе специальной военной операции по ст. 275.1 УК РФ (сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством). По данным ФСБ, "с сентября 2022 года до момента задержания Шонов за материальное вознаграждение выполнял задания сотрудников политического отдела посольства США в Москве Джеффри Силлина и Дэвида Бернстайна".

В спецслужбе отметили, что этих дипломатов планируется допросить, в адрес посольства США в Москве направлены соответствующие повестки. В заявлении руководителя пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллера сообщалось о том, что американское внешнеполитическое ведомство считает беспочвенными обвинения в адрес Шонова и ждет от РФ выполнения обязательств по Венской конвенции в отношении сотрудников посольства.