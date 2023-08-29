МИД РФ будет способствовать развитию побратимских связей города Люберцы

По словам официального представителя ведомства Марии Захаровой, у города "есть возможности еще на десяток побратимских городов и районов"

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Министерство иностранных дел РФ будет содействовать развитию побратимских связей города Люберцы. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на пресс-конференции в ТАСС, посвященной празднованию 400-летия Люберец. Дипломат является членом организационного комитета по подготовке торжественных мероприятий.

"Как вы знаете, МИД всецело поддерживает развитие международных связей наших городов, районных центров с их либо городами-побратимами, либо с теми уголками планеты, с которыми установились экономические и финансовые, гуманитарные, культурные, спортивные связи. Способствуем мы как раз установлению побратимских связей", - сказала она. "У города есть возможности еще на десяток побратимских городов и районов. Будет желание - с удовольствием всему этому поспособствуем", - подчеркнула дипломат.

Захарова, отвечая на вопрос о том, что ее связывает с городом Люберцы, отметила, что ее дед по отцу, Юрий Иванович Захаров, жил в Малаховке. "Он прошел всю войну, мы нашли все детали его подвигов, он был награжден медалями, орденами. И вот после войны, когда он уже вышел на гражданку, несколько десятилетий прожил как раз в Малаховке", - рассказала она. Захарова отметила, что там также проходило ее детство. "Туда меня отправляли на каникулы, на выходные, - уточнила она. - Там мы собирались с родителями, с огромной семьей дедушки. Приезжали родственники из Уфы, Петербурга".

Дипломат также поделилась, что с этими местами связан и выбор ею профессии: "Там есть фантастическая малаховская школа, которую закончил мой отец - Владимир Юрьевич Захаров". В этой школе, продолжила Захарова, ее отец освоил французский язык на уровне носителя и там были заложены основы для его будущей профессии - специалиста в сфере международных отношений.

"Благодарна этому месту, потому что это часть истории моей семьи и часть меня, безусловно", - отметила официальный представитель МИД. "Одна часть семьи нашей находилась на северо-западе Москвы, и там, как вы знаете, чуть прохладнее, поэтому весна всегда наступала раньше как раз в Малаховке. Первые цветочки, первые растения - это было там. Поэтому для меня весна приходила в Малаховке. Это тоже для меня это то, что называется, с чего начинается родина", - заключила Захарова.