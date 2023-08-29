Примаков: разблокировка счетов культурного центра РФ в Финляндии не дала потерять здание

Российское посольство в Финляндии оплатило налоги на недвижимость РЦНК в Хельсинки в соответствии с разрешением, полученным от МИД республики, сообщали в РБК

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Разблокирование счетов Российского центра науки и культуры (РЦНК) в Финляндии позволило не потерять здание. Об этом заявил ТАСС руководитель Россотрудничества Евгений Примаков.

Как ранее сообщали в РБК, российское посольство в Финляндии оплатило налоги на недвижимость РЦНК в Хельсинки в соответствии с разрешением, полученным от МИД республики.

"Недавно в Финляндии разрешили разблокировать [счета РЦНК] и заплатить налоги. Это вызвало какую-то ироничную бурю у нас в блогосфере, а мы тем временем понимаем, что это было полезно хотя бы с той точки зрения, что мы не потеряли здание", - сказал он.

Вместе с тем, как заявил руководитель Россотрудничества, агентство работает с российскими посольствами в европейских странах, чтобы облегчить последствия блокировки счетов Русских домов.

"Россотрудничество как организация, культурные центры, которые находятся в Европе, автономны и самостоятельны. Но тем не менее, несмотря на то что формальной привязки к Россотрудничеству нет, они все равно считаются местными органами, нашим формальным, прямым представительством и попадают под санкции в каком смысле - им блокируют счета. Они, соответственно, не могут заплатить за коммуналку, налоги, страховки и прочее. Из-за этого у нас возникают проблемы, из-за блокировки этих счетов, но мы вместе с посольствами работаем везде для того, чтобы возможность была какая-то", - заключил Примаков.