Захарова: Запад пытается "политически маневрировать", при этом поставляя вооружения Киеву

Официальный представитель МИД РФ отметила, что на майдане в 2013-2014 годах "были все эти самые министры иностранных дел"

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Западные страны пытаются "политически маневрировать" в ситуации вокруг Украины, при этом продолжая поставлять вооружения Киеву. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на пресс-конференции в ТАСС.

"Режимы [стран Запада], которые в этот момент совершенно очевидный, ставший результатом их махинаций, когда те люди, которые сейчас являются сущностью этой террористической начинки на Украине, были приведены за руку ими же. <…> Сейчас как венец этого безумия еще и поставляют оружие им, поддерживают и при этом продолжают маневрировать политически", - сказала она.

Захарова отметила, что "на майдане в [2013-2014 годах] были все эти самые министры иностранных дел - Франции, Германии, прибалтийских стран, Польши, Канады, Соединенных Штатов". "Они приводили их [киевские власти], растоптали зачатки государственности Украины, которые только вроде где-то пробивались", - добавила дипломат.