Захарова подтвердила, что Лавров возглавит делегацию РФ на саммите G20

По словам официального представителя МИД РФ, такое поручение дал президент Владимир Путин

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров по поручению президента Владимира Путина возглавит российскую делегацию на саммите Группы двадцати (G20) в Индии, подтвердила ТАСС официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"По поручению президента РФ делегацию возглавит Лавров", - сказала дипломат.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Путин не поедет на встречу по линии G20 в Индию.

Индия с 1 декабря 2022 года председательствует в Группе двадцати. Саммит в Нью-Дели пройдет 9-10 сентября в очном формате. На него приглашены все лидеры "двадцатки", а также главы еще девяти стран: Бангладеш, Египта, Испании, Маврикия, Нигерии, Нидерландов, ОАЭ, Омана и Сингапура.