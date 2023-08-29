Почти 11,7 тыс. общественных наблюдателей прошли обучение перед выборами в Москве

Руководитель общественного штаба по наблюдению за выборами в городе Вадим Ковалев отметил, что 66% участников корпуса наблюдателей - женщины

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Около 11,7 тыс. общественных наблюдателей за выборами в Москве прошли необходимое обучение. Об этом сообщил в ходе заседания Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве его руководитель Вадим Ковалев.

"У нас на сегодняшний день прошли обучение 11 680 наблюдателей корпуса наблюдателей Общественной палаты города Москвы. <...> У нас 53% - люди в возрасте от 18 до 35 лет, 23% - москвичи от 35 лет до 50 лет, и старше 50 лет - 24%. <…> 66% участников корпуса наблюдателей - женщины", - сказал Ковалев.

Он уточнил, что обучение велось как очно, так и онлайн, после обучения наблюдатели выполнили обязательное тестирование. Ковалев подчеркнул, что все избирательные участки в Москве оборудованы камерами видеонаблюдения, что позволяет своевременно реагировать на нестандартные ситуации, обучение видеонаблюдателей начнется в ближайшие дни.

О выборах

Выборы в Москве в этом году будут проходить три дня: 8, 9 и 10 сентября. Жителям столицы предстоит выбрать мэра. Сейчас этот пост занимает Сергей Собянин, который был утвержден в своей должности Мосгордумой по представлению бывшего тогда президентом РФ Дмитрия Медведева 21 октября 2010 года. После этого Собянин дважды переизбирался на этот пост. В 2018 году за его кандидатуру проголосовали 70% избирателей.

Среди москвичей, которые примут участие в голосовании дистанционно, разыграют 2,3 млн призов номиналом от 1 до 5 тыс. рублей. Розыгрыши пройдут 9, 10 и 11 сентября. Партнерами программы "Миллион призов" станут торговые сети, кафе, рестораны, аптеки, благотворительные организации. Москвичи, которые впервые примут участие в электронном голосовании в сентябре 2023 года, гарантированно получат 1 тыс. баллов, равных 1 тыс. рублей у партнеров программы.