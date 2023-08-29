Посол РФ заявила, что отношения между Болгарией и Россией находятся на самом низком уровне

По словам Элеоноры Митрофановой, "многие политики и СМИ все негативное, что происходит в Болгарии, пытаются связать с Россией"

СОФИЯ, 29 августа. /Корр. ТАСС Игорь Ленкин/. Посол России в Болгарии Элеонора Митрофанова считает, что двухсторонние отношения находятся на самом низком уровне за весь постсоциалистический период. Свою точку зрения дипломат высказала в интервью ТАСС.

"На сегодняшний день уровень наших двусторонних отношений находится на самом низком уровне за весь постсоциалистический период. Официальные контакты чисто ситуативные, в большей степени односторонние, болгарские коллеги звонят, если им что-то нужно, а наши звонки чаще всего игнорируют. Нет даже обмена мнениями по текущим вопросам международной повестки дня. Многие политики и СМИ все негативное, что происходит в Болгарии, пытаются связать с Россией, объясняя возникающие проблемы "сильным русским влиянием", а в криминальных происшествиях ищут "русский след". Но все это выдумки, стремление навязать болгарским гражданам крайне негативный образ России. Мне кажется, что пока этого сделать не удается, социологические опросы показывают, что 65% граждан к нашей стране относятся позитивно. Ведь самая мощная прививка против негатива - это наша общая история, она пока действует, но только время покажет, будет ли она действовать со сменой поколений", - сказала Митрофанова.

Сложности "Лукойла"

На примере работы компании "Лукойл" дипломат дополнила, что видит желание политиков "выдавить" Россию из областей взаимных интересов. "В том числе стоит вопрос о будущей работе "Лукойла" в стране, хотя эта тема очень сложная. <...> Доля "Лукойла" на дизельном рынке Болгарии составляет более 70%, на заводе работает около 1500 человек, еще больше болгар работает в смежных компаниях. Это ["Лукойл нефтохим Бургас"] самое современное эффективное системообразующее предприятие в Болгарии, сейчас испытывает определенные трудности. Мне сложно судить об истинных намерениях болгарских властей, но видно, что они всячески пытаются затруднить его работу, хотя это и недальновидно", - сказала она.

История болгарского бензина ведется с 1963 года. Митрофанова отметила, что венцом этого процесса в 1999 году стало предприятие "Лукойл нефтохим Бургас", производящее десятки видов топлива, нефтехимические и полимерные продукты. С 1999 года накопленные инвестиции компании "Лукойл" в болгарскую экономику составили $4,5 млрд. Этот завод является крупнейшим не только в Болгарии, но и на Балканах.

Неопределенное будущее

Отвечая на вопросы, Митрофанова сообщила, что посольству и российским консульским службам, несмотря на нехватку сотрудников, удалось обеспечить работу в полном объеме. Готовится к началу нового учебного года школа при посольстве России, где произведен набор первоклассников.

А вот перспектив восстановления полноценного туристического обмена, по ее словам, пока нет. "С российской стороны никаких проблем с визами нет - мы выдаем их в обычном порядке, предусмотренном нашим законодательством. Болгарские коллеги также официальных ограничений не вводили. Другой вопрос, что в силу логистических сложностей взаимный туристический поток кардинально сократился. За прошлый год с целью отдыха Болгарию посетило порядка 90 тыс. человек, а в докоронавирусные годы этот показатель составлял около 500 тыс. человек. Думаю, что массовый поток туристов без прямого авиасообщения невозможен. Но мы живем в эпоху неопределенности и быстрой смены событий, так что заглядывать вперед сложно. Понятно, что Болгария является членом ЕС и НАТО и будет придерживаться позиции этих политических объединений. А в глобальном плане решающим окажется развитие геополитической ситуации", - рассказала дипломат.