Посол РФ в Софии заявила, что Болгария переписывает историю разрушением военных памятников

По мнению Элеоноры Митрофановой, действия по демонтажу памятника Советской армии противоречат двухсторонним и межправительственным соглашениям

СОФИЯ, 29 августа. /Корр. ТАСС Игорь Ленкин/. Болгарские политики, стремящиеся разрушить памятники советским воинам, хотят нанести России душевную травму и переписать историю. Так посол РФ в Болгарии Элеонора Митрофанова прокомментировала в интервью ТАСС инициативу правящего большинства, представители которого приступили к демонтажу памятника Советской армии в центре Софии.

Дипломат отметила, что этот памятник выражает "признательность болгарского народа русским воинам, освободившим Европу от фашизма", а попытки правых партий Болгарии "доказать, что советские войска оккупировали Болгарию", демонтировать и осквернить монумент говорят о желании переписать историю. "Такие же попытки были предприняты и в отношении пловдивского Алеши. В 2014 году, после присоединения Крыма к России, опять участились акты вандализма и обострился вопрос о демонтаже памятника. Сейчас, увы, он перешел в практическую плоскость. Решение о переносе памятника принято муниципалитетом Софии в марте. Сейчас государственная земля под памятником передана в муниципальную собственность. Изучается вопрос о подходящем для него новом месте и разрабатываются соответствующие планы", - рассказала Митрофанова, добавив, что и сегодня у памятника остаются защитники в болгарском обществе.

Она подчеркнула, что действия по демонтажу монумента также противоречат двухсторонним и межправительственным соглашениям. "Если говорить о политическом измерении этого вопроса, то это акт того же порядка: переписывание истории. Стремление убрать из истории все, что связано с Россией и Советским Союзом, а также нанести нам серьезную душевную травму", - с сожалением отметила дипломат.

Памятник под охраной

Решение о строительстве этого монумента было принято 4 октября 1949 года на съезде Болгарской коммунистической партии. Первый камень в основание памятника был заложен 5 июля 1952 года, а торжественное открытие состоялось в 1954 году в присутствии советской делегации, которую возглавлял маршал Сергей Бирюзов. Монумент был спроектирован творческим коллективом под руководством скульптора Ивана Фенева и архитектора Данчо Митова.

Сейчас памятник Советской армии круглосуточно охраняется добровольцами различных политических и общественных объединений, а вокруг монумента установлена строительная ограда.

Депутаты большинством голосов поддержали в марте инициативу коалиции "Демократическая Болгария" (ДБ) о демонтаже и перемещении памятника Советской армии. Доклад об устранении монумента был представлен ДБ в городской совет еще три года назад, но серьезную поддержку получил только тогда, когда идею публично одобрила партия "Граждане за европейское развитие Болгарии".

Кампания по выборам в местные органы власти, которые пройдут в конце октября, начинается в Болгарии. Кандидаты будут активно использовать любые возможности, чтобы завоевать голоса избирателей, полагают эксперты.