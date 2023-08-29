МИД РФ заявил, что Россия и Вьетнам договорились наращивать динамику сотрудничества

Стороны договорились о проведении очередного раунда консультаций в 2024 году

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Россия и Вьетнам договорились укреплять сотрудничество и наращивать его динамику в новых геополитических условиях. Об этом говорится в сообщении МИД РФ по итогам встречи первого замглавы российского дипведомства Владимира Титова и постоянного (первого) замглавы МИД Вьетнама Нгуен Минь By.

Стороны обсудили отношения двух государств в рамках 12-го раунда российско-вьетнамского стратегического диалога.

"Состоялся расширенный обмен мнениями о путях дальнейшего укрепления сотрудничества в новых геополитических условиях на магистральных направлениях двусторонних отношений и внешнеполитического взаимодействия в духе всеобъемлющего стратегического партнерства. Подробно обсуждены актуальные вопросы региональной и международной повестки дня. Условлено наращивать динамику сотрудничества двух стран с задействованием существующих инструментов и механизмов двустороннего диалога", - сообщили в министерстве.

Кроме того, стороны договорились о проведении очередного раунда консультаций между Россией и Вьетнамом в 2024 году.