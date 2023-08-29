МИД РФ: стороны инцидента с нападением на граждан РФ в Киргизии помирились

Официальный представитель ведомства Мария Захарова отметила, что они заявили об отсутствии взаимных претензий

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Стороны произошедшего в начале августа инцидента с нападением на граждан РФ в Киргизии помирились и заявили об отсутствии взаимных претензий. Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

Дипломат обратила внимание на публикацию посольства России в Киргизии по данному инциденту, в которой говорится, что в связи с конфликтной ситуацией, которая произошла 3 августа 2023 года с одним из соотечественников в кафе "Сария" в Бишкеке, диппредставительство РФ позитивно воспринимает решение о примирении сторон конфликта и отсутствии взаимных претензий.

"Своевременно отреагировали на этот случай, обратившись к властям Киргизии и оказав правовую помощь потерпевшим. Посольство и представительство Россотрудничества в Бишкеке находились в постоянном контакте с нашими соотечественниками. В результате совместно принятых мер стороны конфликтной ситуации помирились и заявили об отсутствии взаимных претензий. Об этом они сообщили публично через свои аккаунты в социальных сетях и СМИ", - указала представитель российского дипведомства.

При этом дипломат подчеркнула, что российская сторона признательна властям Киргизии за серьезное отношение к обращениям РФ в подобных ситуациях. "МИД России на постоянной основе отслеживает появляющуюся информацию о негативных проявлениях в отношении соотечественников и представителей русскоязычного населения в других странах", - добавила она.

"В целом защита прав и интересов наших граждан и соотечественников за рубежом остается неизменным приоритетом России. Уделяем этому самое пристальное внимание и готовы в любой момент оказать необходимое содействие", - резюмировала Захарова.