Определены 104 победителя конкурсов для управленцев новых регионов "Лидеры возрождения"

Из них 55 победителей из ДНР, 29 - из ЛНР, 12 - из Запорожской области и 8 - из Херсонской

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Объединенный финал кадровых конкурсов "Лидеры возрождения", которые проводились в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях, завершился во вторник в Москве, объявлены имена 104 победителей.

"Здесь государственная служба происходит от слова "служение", и никак по-другому. Очень важно понимать, для чего, для кого ты служишь. Ты служишь для своей страны, ты служишь для людей, и если вот это понимание всегда есть с тобой, что все, что ты делаешь, это для страны, это для людей, которым ты служишь, для будущих поколений, тогда все у вас обязательно получится. Удачи вам и успехов", - сказал первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко, обращаясь к финалистам.

Он отметил, что, какими бы талантливыми ни были участники, "ничего нельзя сделать в одиночку". "Мы еще на старте все время говорили - воспользуйтесь конкурсом не только как соревновательным пространством, показать себя, проверить силы, чему-то научиться. Рядом с вами в этом зале еще 299 очень талантливых, ярких, сильных людей. Если вы пойдете по жизни с 299 соратниками, союзниками, партнерами одной командой, силы каждого из вас вырастут не в 300 раз, они вырастут гораздо больше", - отметил он.

На церемонии были объявлены имена 104 победителей. Из них 55 победителей из Донецкой Народной Республики (ДНР), 29 - из Луганской Народной Республики (ЛНР), 12 - из Запорожской области и 8 - из Херсонской. Объединенный финал кадровых конкурсов "Лидеры возрождения" продлился три дня, финалисты принимали участие в оценочных испытаниях, командообразующих активностях и социальных акциях.

Конкурсы "Лидеры возрождения" были запущены в Запорожской и Херсонской областях 21 сентября, а 22 сентября - в ЛНР и ДНР. Целью конкурсов являются поиск, развитие и поддержка перспективных руководителей, готовых к решению управленческих задач, обладающих лидерскими качествами, организаторскими способностями и желанием восстанавливать свои регионы.

Принять участие в этих конкурсах могли руководители не моложе 20 лет, имеющие опыт управления не менее года и связь с регионом проведения конкурса. Финалисты и победители будут включены в кадровый резерв республики или области, из которого по итогам обучения будут назначаться на руководящие должности в органы государственной власти и местного самоуправления, на предприятия и в организации, некоммерческие организации и фонды. Победители получат по 1 млн рублей на персонально выбранную программу обучения на территории Российской Федерации.