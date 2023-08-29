Девять финалистов конкурса "Лидеры возрождения" получили должности в ЛНР

Их, в частности, трудоустроили в Министерство топлива и энергетики и Министерство жилищного хозяйства республики, в партию "Единая Россия" и тарифный комитет

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Девять участников конкурса "Лидеры возрождения" были трудоустроены в Луганской Народной Республике на управляющие должности. Об этом сообщил журналистам по итогам конкурса врио главы ЛНР Леонид Пасечник.

"Нам нужны лидеры, нам нужны кризис-менеджеры, нам нужны люди, которые умеют брать на себя ответственность, знают, как изменить к лучшему нашу жизнь. На сегодняшний день нами уже девять человек обустроено", - сказал врио главы региона.

Он добавил, что, в частности, участники конкурса были трудоустроены на руководящие должности в Министерство топлива и энергетики Луганской Народной Республики, в Министерство жилищного хозяйства ЛНР, в партию "Единая Россия", в тарифный комитет.

"Новое назначение - замруководителя администрации города Лисичанска. Это очень сложное направление, город, который нужно поднимать с нуля, город, в котором нет воды, нет света, в котором разрушена достаточно серьезная инфраструктура", - отметил Пасечник.

Конкурсы "Лидеры возрождения" были запущены в Запорожской и Херсонской областях 21 сентября, а 22 сентября - в Донецкой и Луганской народных республиках. Целью конкурсов являются поиск, развитие и поддержка перспективных руководителей, готовых к решению профильных управленческих и содержательных задач, обладающих лидерскими качествами, организаторскими способностями и желанием восстанавливать свои регионы.