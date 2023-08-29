Постпредство РФ: Россия вернется к ядерным испытаниям, только если к ним вернутся США

Как сообщил российский дипломат Дмитрий Глухов, заявление президента Владимира Путина о гипотетической возможности возобновления ядерных испытаний - это превентивный сигнал Вашингтону

ООН, 29 августа. /ТАСС/. Возвращение РФ к проведению ядерных испытаний возможно только в ответ на возвращение к ним США. Об этом заявил на заседании Генассамблеи ООН, посвященном Международному дню против ядерных испытаний, представитель постпредства РФ Дмитрий Глухов.

"Хотим также подчеркнуть, что упомянутое сегодня некоторыми делегациями заявление президента России [Владимира Путина] о гипотетической возможности возобновления нашей страной ядерных испытаний, озвученное в ходе его послания Федеральному собранию РФ, следует рассматривать исключительно в контексте нашего ответа на деструктивные действия США. Оно является превентивным сигналом Вашингтону. К такому шагу мы прибегнем только в том случае, если США сделают это первыми", - сказал он.

РФ серьезно обеспокоена тем фактом, что Соединенные Штаты до сих пор оставляют открытым вопрос о возобновлении ядерных испытаний и не ратифицируют Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ), заявил Глухов.

"Открытие подписания ДВЗЯИ 24 сентября 1996 года ознаменовало собой надежду на то, что эра ядерных испытаний подходит к своему окончательному завершению. Однако, к сожалению, за более чем четверть века договор, который был призван навсегда остановить все виды ядерных испытаний, так и не вступил в силу из-за того, что не был ратифицирован восемью государствами из приложения 2 к договору. Нас этот факт серьезно беспокоит, - сказал он. - Особую озабоченность вызывает то, что США - государство, которое является единственным применившим ядерное оружие, а также удерживает лидерство по количеству проведенных ядерных испытаний, - не первый год сохраняет открытым вопрос о возвращении к испытаниям и по этой причине не ратифицирует ДВЗЯИ".

На этом фоне, подчеркнул Глухов, Россия не признает "право Вашингтона выступать с какими-либо обвинениями" в адрес РФ.

В 1996 году Генассамблея ООН одобрила ДВЗЯИ. Он запрещает испытания ядерных взрывных устройств, в том числе проводимые в мирных целях, во всех сферах (в атмосфере, в космосе, под водой и под землей) и носит абсолютный и всеобъемлющий характер. Сейчас договор ратифицирован 178 государствами, в их числе Великобритания, Франция, Россия, но он не вступил в силу. Для того чтобы он начал действовать, необходима его ратификация 44 странами, которые либо обладают ядерным оружием, либо имеют потенциальные возможности его создания (перечислены в приложении; перечень составлен на основе данных Международного агентства по атомной энергии). Вне ДВЗЯИ еще остаются восемь стран из этого списка: не подписали документ Индия, КНДР и Пакистан; Египет, Израиль, Иран, Китай и США подписали, но не ратифицировали его.