29 августа, 19:38,
обновлено 29 августа, 20:08

Постпредство РФ: Россия вернется к ядерным испытаниям, только если к ним вернутся США

AP Photo/ Bebeto Matthews
© AP Photo/ Bebeto Matthews

Как сообщил российский дипломат Дмитрий Глухов, заявление президента Владимира Путина о гипотетической возможности возобновления ядерных испытаний - это превентивный сигнал Вашингтону

ООН, 29 августа. /ТАСС/. Возвращение РФ к проведению ядерных испытаний возможно только в ответ на возвращение к ним США. Об этом заявил на заседании Генассамблеи ООН, посвященном Международному дню против ядерных испытаний, представитель постпредства РФ Дмитрий Глухов.

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"Хотим также подчеркнуть, что упомянутое сегодня некоторыми делегациями заявление президента России [Владимира Путина] о гипотетической возможности возобновления нашей страной ядерных испытаний, озвученное в ходе его послания Федеральному собранию РФ, следует рассматривать исключительно в контексте нашего ответа на деструктивные действия США. Оно является превентивным сигналом Вашингтону. К такому шагу мы прибегнем только в том случае, если США сделают это первыми", - сказал он.

РФ серьезно обеспокоена тем фактом, что Соединенные Штаты до сих пор оставляют открытым вопрос о возобновлении ядерных испытаний и не ратифицируют Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ), заявил Глухов.

"Открытие подписания ДВЗЯИ 24 сентября 1996 года ознаменовало собой надежду на то, что эра ядерных испытаний подходит к своему окончательному завершению. Однако, к сожалению, за более чем четверть века договор, который был призван навсегда остановить все виды ядерных испытаний, так и не вступил в силу из-за того, что не был ратифицирован восемью государствами из приложения 2 к договору. Нас этот факт серьезно беспокоит, - сказал он. - Особую озабоченность вызывает то, что США - государство, которое является единственным применившим ядерное оружие, а также удерживает лидерство по количеству проведенных ядерных испытаний, - не первый год сохраняет открытым вопрос о возвращении к испытаниям и по этой причине не ратифицирует ДВЗЯИ".

На этом фоне, подчеркнул Глухов, Россия не признает "право Вашингтона выступать с какими-либо обвинениями" в адрес РФ.

В 1996 году Генассамблея ООН одобрила ДВЗЯИ. Он запрещает испытания ядерных взрывных устройств, в том числе проводимые в мирных целях, во всех сферах (в атмосфере, в космосе, под водой и под землей) и носит абсолютный и всеобъемлющий характер. Сейчас договор ратифицирован 178 государствами, в их числе Великобритания, Франция, Россия, но он не вступил в силу. Для того чтобы он начал действовать, необходима его ратификация 44 странами, которые либо обладают ядерным оружием, либо имеют потенциальные возможности его создания (перечислены в приложении; перечень составлен на основе данных Международного агентства по атомной энергии). Вне ДВЗЯИ еще остаются восемь стран из этого списка: не подписали документ Индия, КНДР и Пакистан; Египет, Израиль, Иран, Китай и США подписали, но не ратифицировали его. 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичСШАРоссия
© Информационное агентство ТАСС
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