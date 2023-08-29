Умерла член Совета Федерации от Вологодской области Елена Авдеева

Она умерла после продолжительной болезни

ТАСС, 29 августа. Член Совета Федерации Елена Авдеева, представлявшая в верхней палате российского парламента Вологодскую область, умерла после продолжительной болезни. Об этом сообщил губернатор региона Олег Кувшинников.

"После продолжительной болезни не стало Елены Осиповны Авдеевой, нашего сенатора в Совете Федерации, бывшего мэра Череповца. В ее руках спорилось все - от вопросов местного самоуправления до вопросов региональной политики и федеративного устройства. Активная, деятельная. Стальная леди города металлургов. Выражаю соболезнования родным и близким. Для всех нас это большая потеря", - написал Кувшинников в своем Telegram-канале.

Он также отметил, что совместно с Авдеевой были реализованы десятки проектов. "Она всегда была в курсе дел Вологодчины, делала все, чтобы родная область развивалась. Именно благодаря ее планомерной работе было поддержано строительство двух крупных поликлиник в Вологде и Череповце. Сенатор пристально следила за развитием наших моногородов, территории опережающего социально-экономического развития, транспортной и социальной инфраструктуры области", - добавил губернатор.

Кувшинников уточнил, что отпевание состоится 1 сентября в Мяксе в Ново-Леушинском Иоанно-Предтеченском женском монастыре, а гражданская панихида - 31 августа в 10:00 в Череповце в городском ритуальном центре.