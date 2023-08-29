В постпредстве РФ призвали страны как можно скорее ратифицировать ДВЗЯИ

Этого не сделали еще восемь государств

ООН, 29 августа. /ТАСС/. Россия призывает ряд государств, в том числе США, проявить политическую волю и как можно скорее принять решения по ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ). Об этом заявил представитель постпредства РФ при ООН Дмитрий Глухов, выступая на заседании Генассамблеи, посвященном Международному дню против ядерных испытаний.

"Считаем, что усилия международного сообщества, в первую очередь оставшихся восьми стран из приложения 2 к ДВЗЯИ, должны быть сконцентрированы на его превращении в действующий международно-правовой инструмент, - отметил дипломат. - Это один из абсолютных приоритетов в сфере нераспространения ядерного оружия и контроля над вооружениями".

"Призываем руководство государств, от которых зависит судьба договора, проявить политическую волю и ответственность, как можно скорее приняв конкретные решения по его подписанию и ратификации", - сказал Глухов.

Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний ратифицирован 178 государствами, в их числе Великобритания, Франция, Россия, однако документ не вступил в силу. Для того, чтобы он начал действовать, необходима его ратификация 44 странами, которые либо обладают ядерным оружием, либо имеют потенциальные возможности его создания (перечислены в приложении; перечень составлен на основе данных МАГАТЭ). Вне ДВЗЯИ еще остаются восемь стран из этого списка: не подписали документ КНДР, Индия и Пакистан; США, Китай, Египет, Израиль и Иран подписали, но не ратифицировали договор.