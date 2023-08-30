Патрушев в Петербурге проведет совещание по подготовке инженерных кадров

В пресс-службе аппарата Совбеза уточнили, что отдельное внимание на заседании уделят подготовке специалистов для кораблестроительных и судостроительных предприятий России

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Секретарь Совета безопасности (СБ) РФ Николай Патрушев в среду проведет в Санкт-Петербурге ежегодное совещание об участии вузов в обеспечении технологической безопасности страны.

Как сообщила пресс-служба аппарата Совбеза, отдельное внимание будет уделено подготовке инженерных кадров для кораблестроительных и судостроительных предприятий России.

Секретарь СБ РФ традиционно проводит подобные совещания на базе Санкт-Петербургского государственного морского технического университета (неофициально - Корабелка), который он окончил в 1974 году (тогда вуз назывался Ленинградским кораблестроительным институтом). Из более чем десятка вузов такого профиля именно Корабелке президент РФ Владимир Путин поручил стать опорным университетом в области судостроения и подготовки инженерных кадров для кораблестроительных предприятий России.

Ровно год назад секретарь Совбеза РФ обсуждал в Корабелке подготовку инженерных кадров для судостроения и авиастроения. В январе он вновь собрал там совещание - на нем рассматривалось обучение специалистов для кораблестроительных заводов и ВМФ. Были даны поручения об организации дополнительной подготовки по ряду программ, полном техническом оснащении инженерных классов в регионах.

В феврале Патрушев посетил Рыбинский государственный авиационный технический университет, где обсудил с профильными коллегами кадровое обеспечение авиационной промышленности.

Сейчас Корабелка остается единственным вузом в РФ, где ведется подготовка кадров по всему спектру специальностей и научных направлений, связанных с проектированием и постройкой судов и кораблей всех классов, созданием судовых энергоустановок, автоматики и других технических средств, а также корабельного вооружения.