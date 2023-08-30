Посольство РФ в Вашингтоне назвало верхом лицемерия новый пакет военной помощи США Украине

В дипмиссии отметили, что Соединенные Штаты "никак не откажутся от концепции борьбы с Россией до последнего украинца"

ВАШИНГТОН, 30 августа. /ТАСС/. Российское посольство в Вашингтоне во вторник назвало верхом лицемерия решение США направить очередной пакет военной помощи Украине.

"Анонсированная поставка обанкротившемуся режиму [президента Украины Владимира] Зеленского снарядов для РСЗО HIMARS и систем ПВО, а также других боеприпасов на сумму в четверть миллиарда долларов - верх лицемерия. Тем более когда чиновники объясняют военное содействие "заботой" о народе Украины. На деле же Вашингтон никак не откажется от концепции борьбы с Россией до последнего украинца", - говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале российского диппредставительства.

"Невозможно не связать сегодняшнее решение официальных лиц с недавними высказываниями одного из бывших кандидатов в президенты США [Митта] Ромни. Он выдал и себя, и местных ястребов с потрохами. Ничтоже сумняшеся прямо сказал, что "Соединенные Штаты надеются уничтожить российскую армию, обходясь весьма небольшими финансовыми затратами и при этом не жертвуя ни одним американским солдатом", - подчеркивается в заявлении.

Как отметили в российском посольстве, слова Ромни доказывают, что "жизни граждан других стран большого значения [для Соединенных Штатов] не имеют".

Американская администрация ранее сообщила о новом пакете военной помощи Украине на $250 млн. Как говорится в письменном заявлении госсекретаря США Энтони Блинкена, в него будут включены ракеты AIM-9M для средств ПВО, снаряды для HIMARS, артиллерийские боеприпасы калибра 155 мм и 105 мм, средства разминирования, противотанковые ракетные комплексы Javelin, более 3 млн патронов для стрелкового оружия, средства санитарного транспорта. Блинкен подчеркнул, что техника и боеприпасы будут направлены из запасов Пентагона.