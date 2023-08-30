Антонов заявил, что США "кормят мир обещаниями" содействовать ДВЗЯИ

По словам посла России в Вашингтоне, Соединенные Штаты "на деле остаются уклонистами"

ВАШИНГТОН, 30 августа. /ТАСС/. Соединенные Штаты 30 лет обещают содействовать вступлению в силу Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ), но на самом деле остаются уклонистами. С таким заявлением выступил во вторник посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.

"Вашингтон 30 лет «кормит» мир обещаниями содействовать вступлению ДВЗЯИ в силу. Но на деле остается уклонистом. Другие страны в своих решениях по данному вопросу оглядываются на Америку, которая по существу способствует эрозии этого важного соглашения в области ядерного разоружения и нераспространения", - говорится в заявлении Антонова, опубликованном в Telegram-канале российского диппредставительства.

Ранее заместитель госсекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Бонни Дженкинс, выступая на заседании Генассамблеи ООН, посвященном Международному дню против ядерных испытаний, заявила, что Соединенные Штаты призывают все страны, обладающие ядерным оружием, объявить мораторий на испытания этого вида вооружений и в дальнейшем его исполнять.

Антонов в свою очередь напомнил, что президент России Владимир Путин в февральском послании Федеральному собранию ясно дал понять, что, если Америка возобновит ядерные испытания, РФ будет готова к зеркальному ответу, однако в инициативном порядке на такие меры не пойдет. Госдепартамент США же "нагло исказил" суть заявления российского лидера, убежден посол. Он отметил, что Россия "последовательно и ответственно придерживается одностороннего моратория на ядерные испытания, ратифицировала ДВЗЯИ еще в 2000 году", в свою очередь Соединенные Штаты примеру Москвы не только не последовали, но и "палец о палец не ударили, чтобы ввести Договор в действие".

"Политика Соединенных Штатов, в том числе в вопросах контроля над вооружениями, разоружения и нераспространения, заключается в том, что в разрушении столпов международной безопасности виноват всегда кто-то другой. Как правило, Россия. В этот раз, если Вашингтон не откажется от соблазна возобновить ядерные испытания, а этого никто исключить не может, «хоронить» будем ДВЗЯИ", - заключил Антонов.

Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний ратифицирован 178 государствами, в их числе Великобритания, Франция, Россия, однако документ не вступил в силу. Для того чтобы он начал действовать, необходима его ратификация 44 странами, которые либо обладают ядерным оружием, либо имеют потенциальные возможности его создания (перечислены в приложении; перечень составлен на основе данных МАГАТЭ). Вне ДВЗЯИ еще остаются восемь стран из этого списка: не подписали документ КНДР, Индия и Пакистан; США, Китай, Египет, Израиль и Иран подписали, но не ратифицировали договор.