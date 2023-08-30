Захарова назвала абсолютной тупиковостью киевского режима попытки атак БПЛА территории РФ

По словам официального представителя МИД России, "агония киевского режима, тупая ненависть, злоба и отсутствие какой-либо перспективы в собственном развитии и привели к этой террористической деятельности"

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Попытки Украины атаковать российские территории с помощью беспилотников, предпринятые в ночь на среду, являются тупиковостью, в которой находятся украинские власти, и агонией киевского режима. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

В ночь на 30 августа беспилотные летательные аппараты совершили попытку атаки на несколько регионов РФ. Морскими беспилотниками была атакована бухта Севастополя.

"Очевидно, эта агония киевского режима, тупая ненависть, злоба и отсутствие какой-либо перспективы в собственном развитии и привели к этой террористической деятельности. Других вариантов уже нет, абсолютная тупиковость", - сказала она в эфире радио Sputnik.