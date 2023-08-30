В посольстве РФ назвали спокойной обстановку в Либревиле

Посольству ничего не угрожает, добавили в дипмиссии

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Обстановка в Либревиле пока спокойная, посольству ничего не угрожает. Об этом ТАСС заявили в дипмиссии.

"У нас пока тишина, безопасности посольства ничего не угрожает", - сказали там.

Ранее в среду военные в Габоне объявили, что захватили в стране власть, распустили все государственные органы и создали комитет по переходу и восстановлению институтов.

Выступление военных произошло спустя несколько часов после того, как избирком официально объявил о победе на состоявшихся 26 августа президентских выборах Али бен Бонго Ондимбы, за которого проголосовали 64,27% избирателей. Он был переизбран на третий срок. Где сейчас находится - неизвестно. Власти пока не опубликовали ни одного официального сообщения.