Путин поздравил Лукашенко с днем рождения

Президент РФ отметил, что Москва и Минск вместе смогут преодолеть любые трудности

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поздравил белорусского лидера Александра Лукашенко, которому исполнилось 69 лет, с днем рождения. Глава российского государства отметил, что Москва и Минск вместе смогут преодолеть любые трудности.

"Уверен, что совместными усилиями мы сможем преодолеть любые трудности и обеспечить дальнейшее наращивание многопланового российско-белорусского сотрудничества, в том числе в формате Союзного государства", - говорится в поздравлении Путина, опубликованном на сайте Кремля.

Президент РФ отметил многолетний труд Лукашенко "на благо братского народа Беларуси", а также подчеркнул, что белорусский лидер проводит последовательную линию на всестороннее развитие дружественных связей между Москвой и Минском.

"Искренне дорожу взаимопониманием, установившимся между нами", - говорится в послании Путина.

Президент России пожелал Лукашенко крепкого здоровья, счастья, благополучия и успехов в государственной деятельности.