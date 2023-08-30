30 августа, 06:37,
обновлено 30 августа, 06:53

Нарышкин: организаторы агрессии против Югославии не вынесли никаких нравственных уроков

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Организаторы агрессии НАТО против Югославии не вынесли никаких нравственных уроков из содеянного. Об этом заявил председатель Российского исторического общества (РИО), директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин на открытии выставки в Доме РИО, рассказывающей об агрессии НАТО против Югославии.

"Организаторы, заокеанские организаторы этого военного преступления [агрессии против Югославии], не вынесли из содеянного никаких нравственных уроков", - заявил он. 

Теги:
Нарышкин, Сергей ЕвгеньевичРоссия
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