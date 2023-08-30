30 августа, 07:39,
обновлено 30 августа, 07:59
Военная операция на Украине

Нарышкин: Донбасс и Крым должны были стать звеньями цепи "военных преступлений НАТО"

Директор Службы внешней разведки отметил, что своевременное начало специальной военной операции позволило предотвратить это

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Своевременное начало специальной военной операции (СВО) позволило предотвратить превращение Донбасса и Крыма в звенья цепи "военных преступлений НАТО". Об этом заявил директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин на круглом столе, приуроченном к годовщине военной агрессии НАТО против Республики Сербской.

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"Хочу заметить, что ни в одном государстве мира, куда бы не вторглись силы Североатлантического альянса, так и не восстановились ни элементарный порядок, ни довоенный уровень жизни местного населения. Звеньями в этой длинной цепи военных преступлений НАТО должны были стать Донбасс и Крым, - сказал он. - Однако своевременное начало специальной военной операции на территории бывшей Украинской Советской Социалистической Республики позволило предотвратить этот сценарий и избежать самых трагических последствий".

Оглядываясь назад - на более чем полувековую историю Североатлантического альянса, - становится очевидно, отметил Нарышкин, что аппетитам агрессора, уверовавшего в свою безнаказанность, свойственно лишь расти. "В таких случаях, как свидетельствует история, помочь может лишь своевременно проявленная твердость", - добавил он. 

Теги:
Нарышкин, Сергей ЕвгеньевичРоссияВоенная операция на Украине
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