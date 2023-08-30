30 августа, 07:41

Нарышкин: аппетитам уверовавшей в свою безнаказанность НАТО свойственно лишь расти

По словам директора Службы внешней разведки, в таких случаях "помочь может лишь своевременно проявленная твердость"

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Аппетиты Североатлантического альянса, уверовавшего в свою безнаказанность, с течением времени лишь возрастают. Об этом заявил директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин на круглом столе, приуроченном к годовщине военной агрессии НАТО против Республики Сербской.

"Оглядываясь назад - на более, чем полувековую историю Североатлантического альянса, становится очевидно, что аппетитам агрессора, уверовавшего в свою безнаказанность, свойственно лишь расти. В таких случаях, как свидетельствует история, помочь может лишь своевременно проявленная твердость", - сказал он. 

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Нарышкин, Сергей ЕвгеньевичРоссия
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