Нарышкин: аппетитам уверовавшей в свою безнаказанность НАТО свойственно лишь расти

По словам директора Службы внешней разведки, в таких случаях "помочь может лишь своевременно проявленная твердость"

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Аппетиты Североатлантического альянса, уверовавшего в свою безнаказанность, с течением времени лишь возрастают. Об этом заявил директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин на круглом столе, приуроченном к годовщине военной агрессии НАТО против Республики Сербской.

"Оглядываясь назад - на более, чем полувековую историю Североатлантического альянса, становится очевидно, что аппетитам агрессора, уверовавшего в свою безнаказанность, свойственно лишь расти. В таких случаях, как свидетельствует история, помочь может лишь своевременно проявленная твердость", - сказал он.