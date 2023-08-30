По словам президента, массированный прорыв Красной армией Миусских рубежей навсегда останется в памяти народа

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 30 августа. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поздравил жителей Ростовской области с 80-летием освобождения региона от немецко-фашистских захватчиков. Текст поздравительной телеграммы опубликовал в своем Telegram-канале губернатор региона Василий Голубев.

"Поздравляю вас с 80-летием освобождения Ростовской области от немецко-фашистских захватчиков. На протяжении веков ваш благодатный край играл важную роль в развитии страны, укреплении российской государственности. <...> Мы всегда будем чтить подвиг и самопожертвование всех, кто приближал Великую Победу на донской земле. В адрес наших ветеранов в этот торжественный день - самые теплые слова признания и уважения. Так же достойно, как они - жители области выполняют сегодня свой долг в ходе специальной военной операции", - говорится в сообщении.

Глава государства добавил, что массированный прорыв Красной армией Миусских рубежей навсегда останется в памяти народа. Также президент отметил символичность звания "Город воинской славы", присвоенного Ростову-на-Дону и Таганрогу.

30 августа 1943 года Красная армия прорвала линию обороны немецких войск по реке Миус и освободила Таганрог, очистив от противника территорию Ростовской области. За время оккупации на территории региона были уничтожены, угнаны в концлагеря и на принудительные работы более 200 тыс. человек - не менее 96 тыс. мирных советских граждан и не менее 29 тыс. военнопленных.