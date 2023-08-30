В посольстве РФ в Габоне приняли дополнительные меры безопасности

Посольство расположено в центре Либревиле

ПРЕТОРИЯ, 30 августа. /ТАСС/. Посольством России в Габоне, где военные объявили о захвате власти, приняты дополнительные меры безопасности. Об этом ТАСС сообщил российский дипломат.

"Приняты дополнительные меры безопасности в отношении сотрудников посольства и членов их семей, в стране действует чрезвычайное положение", - заявил собеседник агентства. По его словам, интернет в стране возобновил работу, однако сигнал неустойчивый.

Посольство РФ расположено в центре Либревиле.

В свою очередь новостной портал Africanews передает, что в группе военных, объявивших о захвате власти в Габоне, есть офицеры из Республиканской гвардии, имеющие прямой доступ к президенту страны. В группе военных, появившихся на телеканале Gabon 24 и заявивших о переходе в их руки всей полноты власти, находились офицеры гвардии, которая охраняет президента и высших лиц Габона, этих офицеров легко узнать по беретам зеленого цвета. Их окружали также военнослужащие регулярных армейских частей и офицеры полиции и жандармерии.

Переворот произошел почти сразу после того, как государственный избирательный центр Габона объявил, что действующий президент страны Али бен Бонго Ондимба переизбран на третий срок с 64,2% голосов. Военные заявили в эфире, что распустили все государственные органы и создали Комитет по переходному периоду и восстановлению институтов, который взял всю полноту власти. Пока мятежники не объявили, кого они поставили во главе комитета. Где находится сейчас президент, неизвестно. Власти пока не опубликовали ни одного официального сообщения.

Республиканская гвардия насчитывает 2,5 тыс. военнослужащих. В 2019 году часть гвардии участвовала в неудачной попытке государственного переворота. Его возглавлял лейтенант Келли Ондо Обианг.