ЦИК заявил, что более 19 тыс. избирателей в 16 регионах РФ проголосовали досрочно

На судах, которые будут находиться в плавании в дни голосования, проголосовал 261 избиратель, сообщила председатель Центризбиркома РФ Элла Памфилова

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Более 19 тыс. избирателей в 16 регионах РФ приняли участие в досрочном голосовании в отдаленных и труднодоступных местах. Об этом сообщила председатель Центризбиркома РФ Элла Памфилова на заседании комиссии.

"По состоянию на сей момент в 16 субъектах РФ досрочно проголосовали 19 472 наших избирателя. Из них на избирательных участках, образованных в труднодоступных или отдаленных местах, - 19 211 человек, на судах, которые будут находиться в плавании в дни голосования, - 261 избиратель", - сказала Памфилова.

Председатель ЦИК РФ отметила, что досрочное голосование идет с 20 августа на территории 29 субъектов РФ. Оно проходит на избирательных участках, которые образованы в труднодоступных или отдаленных местностях, на судах, которые будут находиться в день голосования в плавании.

Единый день голосования состоится 10 сентября. Впервые в нем примут участие Донецкая и Луганская народные республики, Запорожская и Херсонская области. Запланировано свыше 4 тыс. избирательных кампаний в 85 субъектах РФ, в том числе в 21 регионе пройдут прямые выборы высших должностных лиц, а в 20 субъектах - выборы депутатов законодательных органов власти. Будет замещено более 34 тыс. мандатов.