Глава МИД Турции 31 августа - 1 сентября посетит Россию

Хакан Фидан обсудит с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым ситуацию на Украине и график контактов на высшем уровне

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Глава МИД Турции Хакан Фидан с 31 августа по 1 сентября посетит Россию, обсудит с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым ситуацию на Украине и график контактов на высшем уровне. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"С 31 августа по 1 сентября министр иностранных дел Турецкой Республики посетит Москву с рабочим визитом с целью проведения переговоров с главой российского внешнеполитического ведомства по широкому кругу вопросов двусторонней и международной повестки дня. Министры обсудят ситуацию в регионе, в частности, на Украине, в Сирии, Ливии, Закавказье и проанализируют состояние двустороннего российско-турецкого сотрудничества, в том числе в контексте реализации стратегических проектов в энергетической сфере. Также главы министерств иностранных дел России и Турции проработают график двусторонних контактов на высшем и высоком уровне", - сказала она.