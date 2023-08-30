В ЦИК сообщили о создании общественных центров по наблюдению за выборами в 50 субъектах РФ

Председатель комиссии Элла Памфилова добавила, что в их состав входят представители общественных палат, экспертного сообщества, партий и зарегистрированных кандидатов

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Общественные центры по наблюдению за ходом голосования, в том числе и дистанционного, на предстоящих в сентябре выборах организованы в 50 субъектах страны. Об этом сообщила на заседании ЦИК России председатель комиссии Элла Памфилова.

"У нас уже сейчас, хоть выборы и региональные, организована масштабная работа по наблюдению в 50 субъектах РФ. Это очень много, это серьезный прогресс. В 50 субъектах с учетом того, что кампании региональные", - сказала Памфилова.

По ее словам, в сентябре пройдут выборы высших должностных лиц в 21 регионе, также в 21 субъекте будут выбирать законодательную власть. "При этом [общественных] центров больше - 50. Они будут осуществлять работу по наблюдению, в том числе и за дистанционным электронным голосованием (ДЭГ), в 22 субъектах РФ. Это тоже очень важно", - сказала Памфилова.

По ее словам, в центрах "все есть - автоматизированные рабочие места, доступ в интернет". "Общее количество таких рабочих мест по состоянию на 24 августа составляет почти 500", - уточнила она.

Памфилова добавила, что в состав центров общественного наблюдения входят представители общественных палат, экспертного сообщества, партий и зарегистрированных кандидатов. "Это совершенно открытые двери для всех, кто считает важным для себя вести наблюдение за всем процессом голосования и подведения итогов выборов", - сказала глава ЦИК.

Она уточнила, что пока не планируется создание таких центров в трех субъектах РФ, где пройдут выборы, - в Камчатском крае, Томской области, где наблюдение за ДЭГ будет вестись из общественных палат, а также в Челябинской области. Там пройдут выборы только в местное самоуправление и будет задействовано не более 2% избирателей.

Единый день голосования пройдет 10 сентября. Впервые в нем примут участие Донецкая и Луганская народные республики, Запорожская и Херсонская области. Запланировано свыше 4 тыс. избирательных кампаний в 85 субъектах РФ. Будет замещено более 34 тыс. мандатов.