Лавров 9-10 сентября проведет несколько двусторонних переговоров на полях саммита G20

Глава МИД РФ также выступит на двух пленарных заседаниях мероприятия

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров 9-10 сентября выступит на двух пленарных заседаниях саммита Группы двадцати (G20), предусмотрены несколько двусторонних переговоров на полях мероприятия. Об этом сообщила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"В период с 9 по 10 сентября в Нью-Дели состоится саммит Группы двадцати. По поручению президента России [Владимира Путина] делегацию нашей страны на указанной встрече в верхах возглавит министр иностранных дел России Сергей Лавров", - сказала она.

"Планируется его [министра] выступление в ходе двух пленарных заседаний предстоящей встречи. Это 9 сентября - на сессии "Одна планета", она будет сконцентрирована на проблематике устойчивого развития и стабильного экономического роста, и 10 сентября - по теме "Одно будущее" с акцентом на ключевые задачи по демократизации и укреплению роли стран мирового большинства в глобальных экономических институтах, а также осуществлению цифровой трансформации", - проинформировала официальный представитель дипведомства. "На полях саммита предусмотрен целый ряд двусторонних переговоров и контактов министра иностранных дел России", - указала она.

Дипломат отметила объединительный характер индийского председательства в Группе двадцати, настроенность на продвижение интересов развивающихся стран. "Приветствуем ожидающиеся на саммите решения о включении Африканского союза в число постоянных членов в "двадцатке". Мы отмечаем, что Россия одна из первых поддержала данную инициативу и способствовала ее практическому воплощению", - продолжила она.

При этом официальный представитель российского дипведомства подчеркнула, что продуктивный потенциал Группы двадцати искусственно сдерживается конфронтационной линией Запада. "Особая напряженность создается постоянными вбросами США и их союзниками антироссийских, антикитайских сюжетов, прежде всего касающихся украинской темы. Это то, что мы называем искусственной украинизацией международной повестки, - отметила дипломат. - Нарастают тревожные тенденции, обусловленные попытками Запада девальвировать принцип консенсусного принятия решений в "двадцатке", экстраполировать на обязательства данного форума сомнительные "семерочные" договоренности. Разные существуют и прорабатываются англосаксами в этом смысле пакости".