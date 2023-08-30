Захарова: атаки БПЛА по территории РФ подтверждают террористическую сущность Киева

Официальный представитель МИД РФ подчеркнула, что пролететь такое расстояние без информации от западных спутников украинские беспилотные летательные аппараты не смогли бы

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Атака Украины на объекты в российских регионах минувшей ночью подтверждает террористическую сущность киевского режима. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Налеты украинских беспилотников на мирные гражданские объекты еще раз подтверждают террористическую сущность киевского режима", - указала дипломат, говоря об атаке на российские регионы минувшей ночью.

Захарова подчеркнула, что пролететь такое расстояние без информации от западных спутников украинские беспилотные летательные аппараты не смогли бы.

Как отметила официальный представитель дипведомства, Киев продолжает при поддержке Запада обстреливать гражданские объекты в регионах России, в том числе с использованием кассетных боеприпасов. В пример она привела недавние атаки по Донецку, Белгородской и Брянской областям. "Действия украинского режима не останутся безнаказанными, - подчеркнула Захарова. - Российские правоохранительные структуры расследуют и тщательно документируют все факты обстрелов украинскими боевиками российских регионов, а также их иной преступной деятельности".