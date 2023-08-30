Родиона Мирошника назначили послом МИД РФ по особым поручениям по преступлениям Украины

Официальный представитель российского дипломатического ведомства Мария Захарова сообщила, что это новая должность в МИД РФ

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Бывший посол Луганской Народной Республики (ЛНР) в Москве Родион Мирошник назначен российским послом по особым поручениям по преступлениям киевского режима, это новая должность в МИД РФ. Об этом заявила на брифинге официальный представитель российского дипломатического ведомства Мария Захарова.

"Приказом министра иностранных дел России Сергея Лаврова в штат министерства иностранных дел нашей страны введена должность посла по особым поручениям по преступлениям киевского режима. На этот пост назначен известный государственный и общественный деятель, бывший посол Луганской Народной Республики в России, участник контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе, всегда жестко отстаивавший свою позицию на различных российских и международных форумах, Родион Валерьевич Мирошник", - отметила дипломат.

Она пояснила, что на Мирошника возлагается обязанность вести взаимодействие от имени МИД РФ с другими федеральными и региональными органами власти, "которые занимаются сбором, обобщением информации, правовой оценкой преступлений киевского режима, а также готовить доклады на основании расследований по наиболее резонансным преступлениям в отношении мирных граждан, военнопленных, медиков, журналистов, священнослужителей и других лиц". "Эта работа будет выведена на системный уровень. Я думаю, в ближайшее время господин Мирошник сам пообщается со средствами массовой информации и будет регулярно информировать мировую общественность о преступлениях киевского режима", - добавила Захарова.

"Времена, когда мы ограничивались только тем, что заявляли о нарушении наших прав и применении в отношении России двойных стандартов, ждали на это реакции так называемого мирового сообщества, цивилизованного мира, ушли. Сегодня мы не можем себе позволить ждать от организаций, которые страдают избирательным подходом, некоего проявления независимой реакции, адекватной оценки происходящего, потому что во многом они ангажированы", - подчеркнула официальный представитель МИД РФ.

По ее словам, для реализации в полной мере принципа неотвратимости наказания за совершенные преступления со стороны Киева "необходима совместная и слаженная работа всех российских структур власти, отвечающих за это направление". Российское дипведомство учредило новую должность именно с целью укрепления такой деятельности.

Родион Мирошник (49 лет) занимал пост посла ЛНР в РФ с 6 мая до 9 ноября 2022 года. После образования Луганской Народной Республики с 2014 года являлся советником ее главы по вопросам внутренней политики, с мая 2015 года - представителем ЛНР в политической подгруппе контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе, с 2017 года был советником по вопросам внешней политики главы ЛНР Леонида Пасечника.