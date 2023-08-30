РФ на саммите G20 намерена добиваться решений по снижению рисков энергобезопасности

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова добавила, что Россия уделит особое внимание подтверждению статуса "надежного и гарантированного поставщика энергоресурсов и экспортной продукции"

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Россия на предстоящем в Индии саммите Группы двадцати (G20) намерена добиваться выверенных решений в области цифровой трансформации, а также в вопросе снижения рисков в сфере энергетической и продовольственной безопасности. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Подробно изложим взгляды на необходимость реформ глобального экономического управления в свете становления полицентричного миропорядка и перераспределения производственных сил в пользу развивающихся стран, противодействия произвольным и нелегитимным, односторонним санкциям Запада. Будем добиваться выверенных решений в области цифровой трансформации, снижения рисков в области энергетической, продовольственной безопасности, осуществления оптимальных путей энергетических переходов", - отметила дипломат.

"Особое внимание уделим подтверждению статуса России как надежного и гарантированного поставщика энергоресурсов и экспортной продукции, конкретным предложениям российской стороны по расширению многостороннего сотрудничества, в частности на базе реализации Большого евразийского партнерства", - добавила Захарова.

Кроме того, по словам дипломата, РФ в ходе саммита имеет в виду "продвигать принципиальные подходы к проблематике достижения целей устойчивого развития, ключевым вызовам в этой области, провоцируемому санкциями Запада расшатыванию мировой экономики, а также инспирируемым им терактам, конфликтам, разрыву цепочек поставок". "Также российская делегация планирует поделиться оценками рисков форсированного "озеленения" экономики, в особенности для наиболее уязвимых стран мира, потому что Западу удалось политизировать и тему экологии, причем политизировать уже до крайней меры, когда это идет не просто бездумно, а во вред", - добавила она.

Захарова подчеркнула, что Россия нацелена всячески способствовать успеху делийского саммита и результативности индийского председательства в целом. "Надеемся на такой же ответный подход всех остальных членов "двадцатки", особенно из западного периметра, - отметила она. - Вместе с широким кругом дружественных стран - партнеров "двадцатки" с опорой на страны БРИКС будем активно противодействовать любым пагубным процессам на этот счет".