Володин высоко отметил вклад Лукашенко в развитие Союзного государства

Председатель Госдумы РФ указал, что работа белорусского лидера "заслуживает уважения"

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Личный вклад президента Белоруссии Александра Лукашенко в развитие Союзного государства заслуживает уважения. Это подчеркнул председатель Госдумы Вячеслав Володин в поздравлении белорусскому лидеру, которому сегодня исполнилось 69 лет.

Спикер указал, что благодаря авторитету и профессионализму Лукашенко в Белоруссии созданы условия для решения стоящих перед страной социально-экономических задач и улучшения качества жизни людей.

"Ваш личный вклад в укрепление братских российско-белорусских отношений и развитие Союзного государства заслуживает уважения. Желаю здоровья, успехов и всего самого доброго", - сказано в поздравлении, опубликованном на сайте Госдумы.