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Военная операция на Украине

Песков назвал нежизнеспособными соглашения о гарантиях Запада Киеву без учета условий РФ

Пресс-секретарь президента сообщил, что Россия будет внимательно отслеживать информацию о подписанных соглашениях

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Любые обсуждаемые Западом соглашения о возможных гарантиях безопасности Украине будут нежизнеспособными без учета высказанных Россией озабоченностей. Об этом заявил в ходе брифинга в среду пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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"Подписан целый ряд соглашений, - напомнил Песков. - В этом контексте мы ни разу не слышали о каких-то упоминаний или хотя бы ссылок на озабоченности, которые высказывались нашей страной о безопасности". "Они не могут быть жизнеспособными" без учета безопасности России, добавил представитель Кремля.

"Непонятно, о каком формате гарантий идет речь. Но мы внимательно отслеживаем эту информацию, будем и дальше наблюдать, - добавил пресс-секретарь президента РФ. - Понятно, что подобного рода процессы без какого-либо упоминания нашей безопасности - они не могут быть жизнеспособными".

В июле на полях саммита НАТО в Вильнюсе Группа семи приняла декларацию о долгосрочных гарантиях безопасности Украине. Документ, в частности, гласит, что Киев должен получить значительный военный потенциал. Затем к этой декларации присоединились некоторые другие страны. Украинские власти надеются уже до конца текущего года заключить первые двусторонние договоры с европейскими странами. Переговоры уже ведутся, в частности с США и Францией, формат гарантий обсуждает Германия. Киев заявлял о надежде подключить к процессу также Токио. 

Теги:
УкраинаРоссияПесков, Дмитрий СергеевичВоенная операция на Украине
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