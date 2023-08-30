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обновлено 30 августа, 10:05
Крушение самолета Пригожина в Тверской области

Песков назвал "преднамеренное злодеяние" среди версий катастрофы самолета Пригожина

Виталий Шустров/ ТАСС
На месте крушения самолета в Тверской области 23 августа 2023 года
© Виталий Шустров/ ТАСС

По словам пресс-секретаря президента, выводов по расследованию авиакатастрофы самолета основателя ЧВК "Вагнер" пока нет

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Выводов по расследованию авиакатастрофы самолета основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина пока нет, но среди версий рассматривается в том числе преднамеренное злодеяние. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, почему расследование этой катастрофы не будет носить международный характер.

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"Сейчас иные обстоятельства и в данном случае совсем другая ситуация именно с этой авиакатастрофой. Поскольку нет выводов расследования, то я не могу вам точно это сформулировать, но очевидно, что существуют, рассматриваются, разные версии, среди которых и версия - вы знаете, о чем идет речь - скажем так, преднамеренного злодеяния и так далее", - сказал представитель Кремля.

Он при этом призвал дождаться результатов расследования, которое ведет Следственный комитет РФ. 

Теги:
РоссияПесков, Дмитрий СергеевичКрушение самолета Пригожина в Тверской области
© Информационное агентство ТАСС
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