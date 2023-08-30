30 августа, 10:01,
обновлено 30 августа, 10:16
Военный переворот в Габоне

Песков заявил, что Россия внимательно наблюдает за ситуацией в Габоне

По словам пресс-секретаря президента РФ, российские власти глубоко озабочены ситуацией с возможным военным переворотом в Габоне

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Власти РФ глубоко озабочены ситуацией с возможным военным переворотом в Габоне и внимательно наблюдают за развитием событий. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

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Ранее группа высокопоставленных офицеров ВС Габона заявила в эфире национального телевидения о приходе к власти и об отмене результатов президентских и парламентских выборов, прошедших 26 августа.

"Я бы не делал какие-то обобщающие выводы [о ситуации в разных африканских странах], но ситуация в Габоне является предметом глубокой озабоченности, внимательно наблюдаем за тем, что там происходит", - сказал представитель Кремля. 

Теги:
ГабонРоссияПесков, Дмитрий СергеевичВоенный переворот в Габоне
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