Песков считает преждевременным называть дату визита Путина в Китай

По словам пресс-секретаря президента РФ, плотный график обмена визитами с КНР прорабатывается на всех уровнях

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Плотный график обмена визитами с Китаем прорабатывается на всех уровнях, называть дату поездки в эту страну президента РФ Владимира Путина пока преждевременно. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Пока преждевременно об этом сообщать. Могу лишь сказать, что, действительно, между Россией и Китаем прорабатывается достаточно плотный график обмена визитами на разных уровнях, в том числе и на высшем уровне", - сказал Песков.

Он добавил, что в установленные сроки прессу будут информировать о таких поездках.

Ранее Песков сообщил журналистам, что Путин планирует осенью совершить несколько международных визитов. Он также обещал информировать о таких поездках "в соответствующие сроки".

В июле помощник президента РФ Юрий Ушаков говорил, что в октябре Путин может посетить Китай. В это время в КНР будет проходить форум "Один пояс - один путь".