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обновлено 30 августа, 10:21
Военный переворот в Габоне

Захарова заявила об обеспокоенности России осложнением обстановки в Габоне

МИД РФ рекомендовал россиянам воздержаться от поездок в Габон без острой необходимости

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Москва обеспокоена осложнением обстановки в дружественном Габоне, рассчитывает на скорейшую стабилизацию ситуации в этой стране. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

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"В Москве с обеспокоенностью восприняты сообщения о резком осложнении внутренней обстановки в этой дружественной нам африканской стране. Продолжаем внимательно следить за развитием ситуации, рассчитываем на ее скорейшую стабилизацию", - сказала дипломат.

Она добавила, что сведения о пострадавших находящихся в Габоне россиянах не поступали, МИД РФ рекомендует гражданам России временно не посещать эту страну без острой необходимости. "По данным посольства России в Либревиле, сведений о пострадавших среди находящихся в Габоне граждан Российской Федерации не поступало. Мы рекомендуем нашим соотечественникам временно воздержаться от поездок в эту страну, не вызванных острой необходимостью", - сказала дипломат. 

Теги:
ГабонРоссияЗахарова, Мария ВладимировнаВоенный переворот в Габоне
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