Атака беспилотников, гарантии Киеву и зарубежные поездки Путина. Темы брифинга Пескова

Масштабная атака украинских беспилотников, проекты гарантий безопасности Киеву со стороны Запада, а также зарубежные поездки президента РФ стали в среду основными темами брифинга пресс-секретаря главы российского государства Дмитрия Пескова.

ТАСС собрал ключевые заявления представителя Кремля.

О планах президента

Владимир Путин работает в Кремле. Утром он созвонился с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, поздравил его лично с днем рождения. "Каждый разговор президенты используют, чтобы текущие вопросы хотя бы кратко" обсудить.

В течение дня у президента будет на докладе председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов.

"Пока преждевременно об этом (зарубежных поездках Путина - прим. ТАСС) сообщать". "Действительно, между Россией и Китаем прорабатывается достаточно плотный график обменов и визитов", в том числе на высшем уровне.

Встреча с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом "пройдет скоро, в России". "Буквально на днях мы сообщим".

О беспилотниках

"Продолжается террористическая активность киевского режима. Преобладающее большинство беспилотников летит именно в гражданские объекты". "С тем чтобы искоренить подобные угрозы" продолжается спецоперация на Украине.

"Разумеется, верховный главнокомандующий постоянно и оперативно получает всю информацию" об СВО. "Информация незамедлительно доносится до сведения верховного главнокомандующего".

"Не сомневаюсь, что в настоящее время наши военные эксперты работают над этими вопросами" и вырабатывают реакцию. Делать "заключения относительно маршрута следования этих беспилотников" с территории Прибалтики или Украины - прерогатива военных экспертов.

О гарантиях безопасности Украине со стороны Запада

"Подписан целый ряд соглашений о том, что Украине некие гарантии безопасности будет представлять на двусторонней основе целый клуб стран". "Не понятно, о каком формате гарантий идет речь. Но мы внимательно отслеживаем эту информацию, будем и дальше наблюдать".

"Мы ни разу не слышали каких-то упоминаний или хотя бы ссылок на те озабоченности, которые неоднократно высказывались нашей страной о нашей безопасности". "Подобного рода процессы без какого-либо упоминания нашей безопасности - они не могут быть жизнеспособными".

О расследовании крушения самолета Пригожина

"Расследование ведется", этим занимается Следственный комитет. "Это именно наше, российское расследование".

Вестись в международном формате оно едва ли может: "сейчас иные обстоятельства и совсем другая ситуация именно с этой катастрофой". "Рассматриваются разные версии, среди которых <...> преднамеренное злодеяние".

О Габоне

"Ситуация в Габоне [где произошел переворот] является предметом для глубокой озабоченности. Внимательно наблюдаем за тем, что там происходит".

О фигуре Иосифа Кобзона