Захарова: РФ не оставит без реакции действия США, если Вашингтон не выдаст визы на ГА ООН

По словам официального представителя МИД РФ, это грубейшее нарушение всех норм внутреннего и международного законодательства

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Россия не оставит без серьезной реакции действия США, если Вашингтон снова не выдаст визы российским журналистам для освещения мероприятий Генассамблеи ООН в сентябре. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Это грубейшее нарушение всех норм внутреннего, международного законодательства. Абсолютно неприемлемым нарушением международного права мы это считаем. Оно не должно оставаться и в случае повторения ситуации с невыдачей виз нашим журналистам не останется без серьезной реакции", - сказала она.

США, как подчеркнула Захарова, не выдают визы не только журналистам, но и дипломатам, парламентариям, спортсменам, деятелям культуры и науки, а также участникам соревнований и фестивалей. "Я напомню, что по соглашению размещения штаб-квартиры ООН на американской территории, а оно действует с 1947 года, США взяли на себя обязательство обеспечить беспрепятственные условия деятельности для аккредитованных при ней миссий иностранных государств. Однако подобная проблема регулярно возникает у Вашингтона. И не только с нашей страной, но и с другими государствами - членами ООН", - указала представитель российского дипведомства.

"Наша позиция американской стороне хорошо известна. Вновь вынуждены напомнить - налицо откровенное злоупотребление имеющейся у США привилегией размещать штаб-квартиру организации, грубая манипуляция визами для оказания давления на другие страны. Администрация фактически самовольно определяет, чьим представителям дозволено участвовать в ооновских мероприятиях, а кому доступ туда закрыт", - заявила Захарова.

Неделя высокого уровня 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН начнется в Нью-Йорке 19 сентября.

Весной делегация министра иностранных дел России Сергея Лаврова столкнулась со сложностями при получении американских виз для поездки с целью участия в мероприятиях Совета Безопасности ООН 24 и 25 апреля. При этом представители российских СМИ вовсе не получили визы.