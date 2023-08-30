Захарова назвала ложью слова экс-постпреда США при ООН о причинах смерти дипломата Чуркина

Никки Хейли ранее провела параллель между авиакатастрофой с основателем ЧВК "Вагнер" Евгением Пригожиным и смертью в 2017 году занимавшего тогда должность постпреда РФ при организации Виталия Чуркина

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Слова экс-постпреда США при ООН Никки Хейли, которая провела параллель между авиакатастрофой с основателем ЧВК "Вагнер" Евгением Пригожиным и смертью в 2017 году занимавшего тогда должность постпреда РФ при ООН Виталия Чуркина, являются ложью. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Она лгунья, она врет", - указала дипломат, комментируя слова Хейли о том, что президент РФ Владимир Путин якобы стоит за авиакатастрофой с Пригожиным и смертью Чуркина. Хейли также является претендентом на выдвижение кандидатом от Республиканской партии на выборах президента США.

"Предлагаю эксперимент: если она в течение суток не представит никаких доказательств своих слов, а я сразу говорю, что она их не представит, вы сможете убедиться в этом еще раз", - добавила Захарова.

По словам официального представителя МИД РФ, в духе американских политиков врать своим гражданами и мировому сообществу.

Виталий Чуркин умер 20 февраля 2017 года, за день до своего 65-летия. С 8 апреля 2006 года он занимал пост постоянного представителя России при ООН в Нью-Йорке, был представителем РФ в Совете Безопасности ООН. Постпред ушел из жизни на рабочем месте. Президент России Владимир Путин посмертно наградил Чуркина орденом Мужества.